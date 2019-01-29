Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 29.01.2019 09:39
  • Son Güncelleme: 29.01.2019 10:01

ne kadar? Bugün Dolar ve oldu? 29 Ocak güncel

fiyatları... Serbest piyasada dolar güne 5.3320 liradan, euro ise 6,0970 liradan başladı. Küresel piyasalar, ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakerelerine ilişkin endişelerle negatif seyrederken, bugün İngiltere parlamentosunda gerçekleştirilecek Brexit oylaması takip edilecek. Peki, bugün dolar ve oldu? 1 İşte 29 Ocak güncel ...

Dolar bugün ne kadar oldu?

Dolar endeksi 95.72 ile yatay seyrediyor. Piyasa katılımcıları Fed'in Federal Açık Piyasa Komitesi'nin bugün ve yarın yapacağı politika toplantısına odaklanmış durumda. Fed Başkanı Jerome Powell'ın küresel ivmenin zayıflamasıyla ABD ekonomisine yönelik artan riskleri ifade etmesi bekleniyor.

Yatırımcılar, Fed'in, ABD'deki şirket bilançolarının zirveye ulaştığı sinyalleri ve hem ülke içinde hem de küresel olarak ekonomik ivme kaybı nedeniyle para politikasına ilişkin 2018'dekinden daha temkinli yaklaşım sergilemesini bekliyorlar. Faiz oranı vadeli işlem piyasası Fed'in bu yıl faiz artırımı yapmasını fiyatlamıyor.

DOLAR VE EURO NE KADAR?

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerEkonomi HaberleriDolar ne kadar? Bugün Dolar ve Euro kaç TL oldu? 29 Ocak güncel döviz kuru
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar