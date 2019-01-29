Dolar endeksi 95.72 ile yatay seyrediyor. Piyasa katılımcıları Fed'in Federal Açık Piyasa Komitesi'nin bugün ve yarın yapacağı politika toplantısına odaklanmış durumda. Fed Başkanı Jerome Powell'ın küresel ivmenin zayıflamasıyla ABD ekonomisine yönelik artan riskleri ifade etmesi bekleniyor.

Yatırımcılar, Fed'in, ABD'deki şirket bilançolarının zirveye ulaştığı sinyalleri ve hem ülke içinde hem de küresel olarak ekonomik ivme kaybı nedeniyle para politikasına ilişkin 2018'dekinden daha temkinli yaklaşım sergilemesini bekliyorlar. Faiz oranı vadeli işlem piyasası Fed'in bu yıl faiz artırımı yapmasını fiyatlamıyor.

DOLAR VE EURO NE KADAR?