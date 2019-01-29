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Çocuklara dijital kalkan

Çocuklara dijital kalkan
TURKCELL, çocuklarımızı dijital dünyaya hazırlamak üzere, onlara dijital vatandaşlık yetenekleri kazandıracak bir eğitim seferberliği başlattı. Enstitüsü ile işbirliği yapan Turkcell, Dijital Zeka DQ'yu 'ye kazandırdı. 8-12 yaş arası öğrencilere yönelik hazırlanan programla; dünyadaki tehlikelerin farkına varacak, fırsatları ise daha iyi değerlendirebilecek ve kendilerini korumayı öğrenecek. Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, "Çocuklarımızı sanal risklere karşı bilinçlendirmek zorundayız" dedi.

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