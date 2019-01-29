Çocuklara dijital kalkan

TURKCELL, çocuklarımızı dijital dünyaya hazırlamak üzere, onlara dijital vatandaşlık yetenekleri kazandıracak bir eğitim seferberliği başlattı. DQ Enstitüsü ile işbirliği yapan Turkcell, Dijital Zeka DQ'yu Türkiye'ye kazandırdı. 8-12 yaş arası öğrencilere yönelik hazırlanan programla; çocuklar dijital dünyadaki tehlikelerin farkına varacak, fırsatları ise daha iyi değerlendirebilecek ve kendilerini korumayı öğrenecek. Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, "Çocuklarımızı sanal risklere karşı bilinçlendirmek zorundayız" dedi.
- Ekonomi
- 29.01.2019
- Gazete
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