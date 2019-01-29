Bankalar bin şubeye gidiyor

Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) verilerine göre 25 Ocak 2019 itibarıyla bankaların şube sayısı 10 bin 385 olurken, iki kamu bankası binler kulübüne girmek üzere. Ziraat'in şube sayısı yurt dışı ile birlikte bin 770. İş Bankası'nda ise bu sayı bin 355. Ziraat ve İş Bankası'nın ardından Türkiye'deki 2 kamu bankası daha binler kulübüne girmek için şube açmaya devam ediyor. Halk Bankası'nın toplam şube sayısı 995. Halk'ı takip eden Vakıflar Bankası'nın şube sayısı ise 951'de. İki bankanında bin sayısını geçmesi bekleniyor.
- Ekonomi
- 29.01.2019
- Gazete
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