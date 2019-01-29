Avrasya Tüneli, faaliyete geçişinin ikinci yılını geride bıraktı. Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan, Avrasya Tüneli'nin ekonomiye 1 milyar 212 milyon lira katkı sağladığını belirterek, "Bu tutar her yıl artarak devam edecek. Kamuya büyük oranda katkı sağlayacak" dedi. Bakan Turhan, 2019 yılında 22 milyon 945 bin olan garanti araç sayısının yakalanacağını belirterek, "2021 sonrasında garanti ödemesi yapılmayacağı planlanmasına karşın, bu yıl garanti araç sayısının yakalanacağı görülüyor" dedi.
HAZAL ATEŞ
HAZAL ATEŞ
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