1 milyon istihdam

İŞKUR'un 100 bin işyerine yönelik araştırması işgücü piyasasının 2019 ajandasını ortaya koydu. Araştırmaya göre; Nisan itibariyle Türkiye genelinde yaklaşık 1 milyon 34 bin istihdam bekleniyor. İstihdam artışında yüzde 13.5 ile 'sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar' başı çekiyor. Bunu 'tesis ve makine operatörleri ve montajcılar' ile 'nitelik gerektirmeyen meslekler' izliyor. 3 meslek grubunun istihdam artışı yaklaşık 635 bin olacak.
Hazal ATEŞ
Hazal ATEŞ
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