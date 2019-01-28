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  • 28.01.2019 09:22
  • Son Güncelleme: 28.01.2019 09:33

düşecek mi? 28 Ocak gram alltın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar? Canlı altın fiyatı

yeni haftaya nasıl başladı? Türkiye'de yatırım araçları olarak en çok tercih edilen altının gram fiyatı, cuma günü kapanlta 0,92 artışla 219,00 liradan tamamlamıştı. Bugün , ve ne kadar oldu? İşte 28 Ocak ...

Altın fiyatları, Fed'in bu haftaki para politikası toplantısında faiz oranlarını değiştirmeyeceğine dair umutlarla Cuma günü gördüğü yedi ayın zirvesine yakın seyrediyor. Cuma günü kapanışta gram altın 0,92 artışla kapatmıştı. Yatırımcıların sürekli takip ettiği altın yeni haftaya nasıl başladı? Bugün gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 28 Ocak Pazartesi altın fiyatları...

GRAM ALTIN FİYATI
220,86
221,01

ÇEYREK ALTIN FİYATI
353,38
361,35

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