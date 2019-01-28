Altın fiyatları, Fed'in bu haftaki para politikası toplantısında faiz oranlarını değiştirmeyeceğine dair umutlarla Cuma günü gördüğü yedi ayın zirvesine yakın seyrediyor. Cuma günü kapanışta gram altın 0,92 artışla kapatmıştı. Yatırımcıların sürekli takip ettiği altın yeni haftaya nasıl başladı? Bugün gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 28 Ocak Pazartesi altın fiyatları...

GRAM ALTIN FİYATI

220,86

221,01

ÇEYREK ALTIN FİYATI

353,38

361,35