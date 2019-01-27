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aşkına 2 kilometrelik teleferik kuyruğu

Uludağ aşkına 2 kilometrelik teleferik kuyruğu
Türkiye'nin önemli kayak ve kış turizm merkezlerinden Uludağ'da yarıyıl tatili ve hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor. kent merkezinden 'a yarım asrı aşkın süredir alternatif ulaşım sağlayan teleferik istasyonu önünde 2 kilometre kuyruk oluştu. Merkez Yıldırım ilçesindeki Teferrüç Mahallesi'nde bulunan teleferik merkez istasyonuna gelen tatilciler, sömestir ve hafta sonu nedeniyle oluşan yoğunlukta saatlerce kuyrukta bekledi. Yerli ve yabancı binlerce tatilci, teleferiğe binmek için beklerken kuyruk mahallenin ara sokaklarına kadar uzadı.

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