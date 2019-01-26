Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak, borun çevre ve insan dostu, doğal deterjana dönüştüğünü belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bor madenleri ile ilgili dikkat çeken bir mesaj paylaştı.

Bakan Albayrak sosyal medyadan yaptığı paylaşımında "En önemli yer altı kaynaklarımızdan Bor, doğal deterjana dönüştü. Vatandaşlarımızın güvenle kullanabileceği çevre ve insan dostu BORON Deterjanında emeği geçen başta Eti Maden olmak üzere tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.