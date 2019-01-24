2019'un gelmesiyle yaklaşık 500 bin kamu işçisinin gözü ikramiyelere çevrildi. Maaşlar arttığından, bu yıl ödenecek ikramiye (tediye) tutarları da yükselecek. İşçilere en az 3 bin 170 lira 30 kuruş ikramiye verilecek, ödeme takvimi ise Cumhurbaşkanı kararıyla duyurulacak. Geçtiğimiz yıl içinde kamuda çalışan taşeron işçiler kadroya alındı. 1 yılda 52 günlük ikramiyeden, mevcut kamu işçilerinin yanı sıra, kamu kurumlarında kadroya geçen taşeron işçiler de yararlanmaya başladı. İlave tediye fazla mesai, yol ve yemek gibi ilave ödemeler olmaksızın hesaplanan brüt ücretin 52 günlük tutarı kadar oluyor. İlave tediyelerden SGK primi ile gelir ve damga vergisi kesintisi yapılıyor. Bu yıl asgari ücretle çalışan işçi brüt 4 bin 434 lira, net 3 bin 170 lira ikramiye alacak. Brüt maaşı 3 bin lira olan işçiye brüt 5 bin 200, net 3 bin 717, brüt maaşı 3 bin 500 lira olan işçiye ise brüt 6 bin 66, net 4 bin 337 lira ikramiye ödenecek.
- Ekonomi
- 24.01.2019
- Gazete
İşçiye en az 3170 TL
500 bin kamu işçisi bu yıl da ikramiye alacak. Ödeme takvimi merakla beklenirken, tutarlar da netleşti. İşçilere en az 3 bin 170 lira verilecek.
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