Ekonomik verilerin düzelme göstermesiyle birlikte dolar 5,30 TL seviyelerinde seyretmeyi sürdürüyor. Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası sabit kalan dolar endeksinin Mart ayındaki PPK toplantısına kadar düşüş trendine girmesi bekleniyor. İşte 24 Ocak 2019 dolar ve euro fiyatları...
GÜNCEL DOLAR VE EURO FİYATLARI
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.