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  • 24.01.2019 09:15
  • Son Güncelleme: 24.01.2019 09:19

ne kadar oldu? Dolar ve fiyatı kaç TL?

fiyatı, küresel büyüme, ABD'de hükümetin kapalı olması ve ABD-Çin arasındaki henüz çözüme kavuşturulmamış ticaret gerilimine yönelik endişelerin etkisiyle başlıca para birimleri karşısında değer kaybetti. İşte 24 Ocak 2019 güncel dolar ve fiyatları...

Ekonomik verilerin düzelme göstermesiyle birlikte dolar 5,30 TL seviyelerinde seyretmeyi sürdürüyor. Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası sabit kalan dolar endeksinin Mart ayındaki PPK toplantısına kadar düşüş trendine girmesi bekleniyor. İşte 24 Ocak 2019 dolar ve euro fiyatları...

GÜNCEL DOLAR VE EURO FİYATLARI

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