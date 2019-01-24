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En lüks otel Kapadokya’da
ABD'de yayın yapan ve turizm dünyanın en saygın otel ve seyahat değerlendirme sitesi olan Tripadvisor, 'Travelers Choice 2019' ödülleri belirlendi. Bu kapsamda milyonlarca gezginin otel tavsiyeleri değerlendirildi. Daha sonra seyahat için en iyi oteller listelendi. Dünyanın en ödülü, 'da bulunan "Kayakapı Premium Caves Cappadocia" otele verildi. Söz konusu otel, konfor ve lüks konusunda her kategoride zirveye yerleşti. Bu arada İstanbul'daki Hotel Amira da "lüks oteller" listesine 14. sıradan girdi.

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