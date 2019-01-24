Altın fiyatları yükseliş trendini sürdürüyor. Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,70 azalarak 219 bin 450 liraya düştü. İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 358 lira, Cumhuriyet altını 1.464 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise bir önceki kapanışa göre yüzde 0,90 düşüşle 219 liradan işlem görmüştü. Peki, bugün çeyrek altın fiyatı, gram altın ve tam altın fiyatı ne kadar oldu? İşte 24 Ocak güncel altın fiyatları..

ALTIN FİYATLARI NE KADAR? (24 OCAK 22019)

GRAM ALTIN FİYATI

218,60

218,75

ÇEYREK ALTIN FİYATI

349,76

357,65