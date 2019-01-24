Türkiye, 2019'a hızlı giriş yaptı. Borsa İstanbul 1 Ekim 2018'den bu yana ilk kez 100 bini geçerken, faiz cephesindeki düşüş hızlandı. 87 bin 399 puanı gördüğü 3 Ocak'tan bu yana sadece tek bir işlem gününü düşüşle kapatan borsa, dün 100 bin 488 puanı gördü. Borsa İstanbul günü 100 bin 141 puandan kapattı. Borsada yabancıların payı yüzde 65.75 ile 1 yılın en yüksek seviyesine çıktı.
- Ekonomi
- 24.01.2019
- Gazete
Borsa 100 bini geçti
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