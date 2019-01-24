Bugünkü
Takvim

100 bini geçti

Borsa 100 bini geçti
Türkiye, 2019'a hızlı giriş yaptı. 1 Ekim 2018'den bu yana ilk kez 100 bini geçerken, faiz cephesindeki düşüş hızlandı. 87 bin 399 puanı gördüğü 3 Ocak'tan bu yana sadece tek bir işlem gününü düşüşle kapatan , dün 100 bin 488 puanı gördü. Borsa günü 100 bin 141 puandan kapattı. Borsada yabancıların payı yüzde 65.75 ile 1 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriBorsa 100 bini geçti
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri