TEKNOFEST başvuruları başladı

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenecek Uçan Araba Tasarım Yarışması, Sürücüsüz Araç Yarışması ve Roket Yarışması için başvurular başladı. İlk defa geçen yıl düzenlenen TEKNOFEST'in 2019 yarışmalarına başvurular 28 Şubat'a kadar devam edecek. Başvurular, www.teknofestistanbul.org adresinden yapılabilecek.
- Ekonomi
- 23.01.2019
- Gazete
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