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TEKNOFEST başvuruları başladı
TEKNOFEST Havacılık, ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenecek Tasarım Yarışması, Yarışması ve Roket Yarışması için başvurular başladı. İlk defa geçen yıl düzenlenen 'in 2019 yarışmalarına başvurular 28 Şubat'a kadar devam edecek. Başvurular, www.teknofestistanbul.org adresinden yapılabilecek.

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