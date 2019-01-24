Doların geçen hafta ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarıyla 1 Kasım'dan beri ilk kez 5.5450 seviyesini test etmesiyle birlikte yükseliş eğiliminin zam olarak yansıdığı akaryakıt fiyatlarında ibre bu sefer tersine dönüyor.

DOLAR 5,25'E KADAR GERİLEDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD liderinin ikili telefon görüşmesi, TCMB'nin faiz kararı ve 49. Dünya Ekonomik Forumu'na katılan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Davos'tan verdiği mesajlar ile hızla düşüşe geçen dolar bu sabah itibariyle 5,30'un altına gerileyerek 5,25'li seviyeleri gördü.

LPG'DE İNDİRİM KESİN BENZİNDE İHTİMAL VAR

Dolardaki bu eğilim gözleri akaryakıt fiyatlarına çevirdi. Piyasa uzmanları ise yaşanan düşüş eğiliminin petrol fiyatlarına da yansıdığını belirterek LPG'de yarın itibari ile 6 kuruş indirimin kesin olduğunu benzin de ise gelecek hafta için 11 kuruşluk bir indirim ihtimalinin gündeme geldiğini belirtiyor.

BENZİNE 33 KURUŞ MOTORİNE 38 KURUŞ ZAM YAPILMIŞTI

Ocak ayında LPG bir kez, benzin ve motorin iki kez zamlandı. 9 ve 15 Ocak'ta benzine toplam 33 kuruş, motorine toplam 38 kuruş, 16 Ocak'ta ise LPG'ye 6 kuruş zam yapıldı.