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Kiracı rahatladı

Kira artışları 12 aylık ortalamalara göre ’ye endekslendi, zam oranı düştü. Kiracılar yılda 1 kira tutarını aşkın avantaj elde ederken, davaların da azalması bekleniyor.

Kiracı rahatladı
Kira artışlarındaki üst sınırın, kur ve emtifa larındaki gelişmelere hassas olan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yerine Fiyat Endeksi'ne () endekslenmesi, kiracıları sevindirdi. 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe giren düzenlemeyle, tarafların yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak bedele ilişkin anlaşmaları, bir önceki kira yılında TÜFE'deki 12 aylık ortalamalara göre değişim oranını geçmemek koşuluyla geçerli olacak. Örneğin; Aralık'ta 12 aylık ortalamalara göre TÜFE artışı yüzde 16.33, ÜFE artışı yüzde 27.01 oldu. Bu oranlara göre 2 bin liralık kira, 2 bin 540 lira yerine 2 bin 326 liraya çıkacak. Aylık 214 lira, yıllık ise 2 bin 568 lira kiracının cebinde kalacak. Tüketici Başvuru Merkezi Başkanı İbrahim Güllü, "Bu vatandaşın bütçesine katkı sağlayacak. Ev sahipleri de yüksek artış talep edip alamama sıkıntısı yaşamayacak. Bu düzenleme, kira davalarındaki artışın da önüne geçecek" diye konuştu.

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