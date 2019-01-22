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  • 22.01.2019 10:28
  • Son Güncelleme: 22.01.2019 10:30

Genel Müdürü Özcan: 'nin sorunlu taraflarından düzelme yaşanıyor

Genel Müdürü Özcan, "'nin sorunlu taraflarından düzelme yaşanıyor. Ekonomide büyümenin yeniden şahlanacağını göreceğiz." dedi.

VakıfBank Genel Müdürü'nden flaş açıklama!

Genel Müdür Özcan, AA (Anadolu Ajansı) Finans masasının konuğu. Özcan, "VakıfBank olarak yurt dışından sağladığımız 14 milyar dolar civarında kaynağı ekonomisinin hizmetine sunduk." şeklinde konuştu.

Özcan, "Kredi kartı yapılandırmasında 24 aya kadar yüzde 1,10 le kredi imkanı sağladık." bilgisini paylaştı.

VakıfBank Genel Müdürü Özcan, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"(Kredi) Borcun miktarı 100 bin TL'nin altındaki müşterilerimize yüzde 0,98 faiz oranı veriyoruz. (KOBİ Değer Paketi) Süreç başarılı bir şekilde devam ediyor. Bize aşağı yukarı 10 günde 7 bin şirket başvuru yaptı."

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