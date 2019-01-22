Altın fiyatları, güçlü seyreden doların altının güvenli liman cazibesini zedelemesiyle gerileyerek dün gördüğü 3 haftanın dip seviyesine yakın seyrediyor. Spot altının ons fiyatı dün 1,276.31 dolar ile 28 Aralık'tan bu yana en düşük seviyesini gördükten sonra, bugün yüzde 0.2 düşüşle 1,277.24 dolar seviyesinde bulunuyor. Gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 22 Ocak güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI GÜNCEL RAKAMLAR (22 OCAK 2019)

GRAM ALTIN FİYATI

219,97

220,16

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.278,19

1.278,37