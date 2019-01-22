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  • 22.01.2019 09:28
  • Son Güncelleme: 22.01.2019 09:50

bugün ne kadar? 22 Ocak gram, çeyrek ve tam

yatay seyrini sürdürüyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 358,00 lira, Cumhuriyet altını 1.464,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,90 düşüşle 219,20 liradan işlem görmüştü. , ne kadar oldu? İşte 22 Ocak ...

Altın fiyatları, güçlü seyreden doların altının güvenli liman cazibesini zedelemesiyle gerileyerek dün gördüğü 3 haftanın dip seviyesine yakın seyrediyor. Spot altının ons fiyatı dün 1,276.31 dolar ile 28 Aralık'tan bu yana en düşük seviyesini gördükten sonra, bugün yüzde 0.2 düşüşle 1,277.24 dolar seviyesinde bulunuyor. Gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 22 Ocak güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI GÜNCEL RAKAMLAR (22 OCAK 2019)

GRAM ALTIN FİYATI
219,97
220,16

ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.278,19
1.278,37

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