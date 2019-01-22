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’dan mültecilere destek

Türk Telekom’dan mültecilere destek
Türk Telekom, Boğaziçi Üniversitesi ve işbirliği, UNICEF, UNHCR ve Uluslararası Göç Örgütü gibi uluslararası kurumların da desteğiyle hayata geçirilen 'Mülteciler için Büyük Veri' yarışmasının kazananları belli oldu. Suriyeli mültecilerin yaşadığı sorunlara çözüm sunmayı hedefleyen yarışmada; güvenlikten sağlığa, eğitimden işsizlik ve entegrasyon konularına kadar çeşitli kategorilerde birinci seçilen projeler ödüllerini aldı.

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