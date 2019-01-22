THY, Antalya ile Stockholm’u bağlıyor

Türk Hava Yolları (THY), İsveç'in başkenti Stockholm ile Türkiye'nin turizm başkenti Antalya'yı direkt uçuşlar ile bağlayacak. Yaz sezonu boyunca haftada bir frekans icra edilecek seferler 5 Temmuz'da başlayacak. Yaz sezonunda özellikle charter uçuşların rekor düzeyde gerçekleştiği Antalya Havalimanı'ndan başlayacak direkt seferler nitelikli turistin Türkiye'yi tercih etmesinde de önemli rol oynayacak.
- Ekonomi
- 22.01.2019
- Gazete
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