Bugünkü
Takvim

Şehit-gazi yakınına eğitimi

Şehit-gazi yakınına siber güvenlik eğitimi
Türkiye Bilişim Derneği Başkanı Rahmi Aktepe, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu () ile yapılacak çalışmayla, şehit yakınlarına, gazilere ve ailelerine yönelik uzmanlığı konusunda eğitimler vereceklerini söyledi. 14 Şubat'ta 2. Siber Güvenlik Zirvesi'ni gerçekleştireceklerini anlatan Aktepe, "Kullandığımız tüm cihazların akıllı olacağı bir döneme giriyoruz. Bu alanda da siber güvenlik önemli hale geliyor. Teknolojide kötü niyetli kullanımın yazılımlarla önlenmesi gerekiyor" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriŞehit-gazi yakınına siber güvenlik eğitimi
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri