Türkiye Bilişim Derneği Başkanı Rahmi Aktepe, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile yapılacak çalışmayla, şehit yakınlarına, gazilere ve ailelerine yönelik siber güvenlik uzmanlığı konusunda eğitimler vereceklerini söyledi. 14 Şubat'ta 2. Siber Güvenlik Zirvesi'ni gerçekleştireceklerini anlatan Aktepe, "Kullandığımız tüm cihazların akıllı olacağı bir döneme giriyoruz. Bu alanda da siber güvenlik önemli hale geliyor. Teknolojide kötü niyetli kullanımın yazılımlarla önlenmesi gerekiyor" dedi.
- Ekonomi
- 22.01.2019
- Gazete
Şehit-gazi yakınına siber güvenlik eğitimi
- Emekliye en az 2 bin 546 TL!
- Konkordatoda başvuru azaldı, çıkışlar hızlandı
- İzin süresi 10’a bile bölünebilir! İşte yıllık izinlerle ilgili detaylar...
- Trafik sigortasında yeni dönem! Kuralları ihlal edenler...
- 1,6 milyon memura büyük müjde! Maaşlara zam...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.