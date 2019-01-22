Sosyal medya platformlarında banka adı ve görselleri kullanılarak yapılan dolandırıcılığa Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) da el attı. BDDK, sosyal medya platformlarında banka müşterilerini hedef alan sahte reklamlarda herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına, bu paylaşımlara itibar edilmemesi ve gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi uyarısında bulundu. Açıklamada, "Söz konusu reklamlarda, BDDK ismi ve logosuna ilaveten banka logosu ve görselleri kullanılarak cezbedici ama gerçek olmayan vaatler sunuluyor" denildi.
- Ekonomi
- 22.01.2019
- Gazete
BDDK’dan sosyal medya uyarısı
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