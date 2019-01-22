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BDDK’dan sosyal medya uyarısı
Sosyal medya platformlarında adı ve görselleri kullanılarak yapılan dolandırıcılığa Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu () da el attı. BDDK, platformlarında banka müşterilerini hedef alan sahte reklamlarda herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına, bu paylaşımlara itibar edilmemesi ve gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi uyarısında bulundu. Açıklamada, "Söz konusu reklamlarda, BDDK ismi ve logosuna ilaveten banka logosu ve görselleri kullanılarak cezbedici ama gerçek olmayan vaatler sunuluyor" denildi.

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