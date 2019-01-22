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satılan dünyanın en değerli ları...

Paranın notası
Bir , kullanılan malzemelerin kalitesinin yanı sıra hayat bulduğu ellerde değerlendi. Dünyanın en iyi gitaristlerinin ve müzisyenlerinin elinde dile gelen gitarlar, yıllar geçtikçe değerlendi. 100 dolara alınmış bir dolar, sahibiyle değerlenip 1 milyon dolara kadar yükseldi. İşte satılan dünyanın en değerli gitarları...

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