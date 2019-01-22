Bir gitar, kullanılan malzemelerin kalitesinin yanı sıra hayat bulduğu ellerde değerlendi. Dünyanın en iyi gitaristlerinin ve müzisyenlerinin elinde dile gelen gitarlar, yıllar geçtikçe değerlendi. 100 dolara alınmış bir dolar, sahibiyle değerlenip 1 milyon dolara kadar yükseldi. İşte açık artırmada satılan dünyanın en değerli gitarları...
- Ekonomi
- 22.01.2019
- Gazete
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