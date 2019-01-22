300 bin kadına vergisiz kazanç

El emeği ürünleriyle para kazanan ev kadınları hem vergi vermeden esnaf oluyor hem de düşük ödemeyle emeklilik hakkı elde ediyor. Üstelik getirilen yeni imkanla, internetten satıştan da vergi alınmayacak. 300 bine yakın ev kadını elektronik ortamda yapacağı satışta esnaf muafiyetinden yararlanacak. İnternet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden, evlerde imal ettikleri ürünleri işyeri açmaksızın satanlar, yıl içinde gerçekleştirilen satış tutarının yıllık asgari ücretin brüt tutarını aşmaması koşuluyla vergiden istisna tutulacak. İnternet üzerinden yıllık 30 bin 700 liraya kadar satış yapanlar muafiyetten yararlanacak. Vergi kanununda düzenlenen 'esnaf muaflığı' ev kadınları için büyük bir avantaj getiriyor. Belgesi olanlar SGK'ya müracaat ederek bu yıl için 26 gün prim ödeyip 30 gün üzerinden sigortalı oluyor. Bu yıl için ayda 709,52 lira ödenerek sigortalı olunabiliyor, hem sağlıktan yararlanma hem de emeklilik yolu açılıyor.
- Ekonomi
- 22.01.2019
- Gazete
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