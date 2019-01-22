3 şehir hastanesi daha geliyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'yi sağlık turizminde önemli bir marka haline getirme hedefinin en önemli yapı taşlarından birinin şehir hastaneleri olacağını belirterek, inşaatı süren 12 şehir hastanesinden 3'ünün bu yıl içinde açılmasının planlandığını söyledi. Koca, "Bu yıl 3 bin 704 yatak kapasiteli Ankara Bilkent Şehir Hastanesi, 3 bin 577 yatak kapasiteli Ankara Etlik Şehir Hastanesi, bin 355 yatak kapasiteli Bursa Şehir Hastanesi olmak üzere toplam 8 bin 636 yatak kapasiteli hastane hizmete girecek" şeklinde konuştu.
- Ekonomi
- 22.01.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.