Bugünkü
Takvim

3 şehir hastanesi daha geliyor

3 şehir hastanesi daha geliyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'yi sağlık turizminde önemli bir marka haline getirme hedefinin en önemli yapı taşlarından birinin şehir hastaneleri olacağını belirterek, inşaatı süren 12 şehir hastanesinden 3'ünün bu yıl içinde açılmasının planlandığını söyledi. Koca, "Bu yıl 3 bin 704 yatak kapasiteli Ankara Bilkent Şehir Hastanesi, 3 bin 577 yatak kapasiteli Ankara Etlik Şehir Hastanesi, bin 355 yatak kapasiteli Bursa Şehir Hastanesi olmak üzere toplam 8 bin 636 yatak kapasiteli hastane hizmete girecek" şeklinde konuştu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi Haberleri3 şehir hastanesi daha geliyor
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri