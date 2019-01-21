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  • 21.01.2019 14:33
  • Son Güncelleme: 21.01.2019 14:38

'den 'de dev hamle! THY final maçına yolcu taşıyacak

'nin en büyük spor organizasyonu olan final maçının () 3 Şubat'ta yapılacağı kent olan Atlanta'ya doğrudan uçuş yapan , Super Bowl'da bir kez daha reklamı ile yer alacak. Reklam ile ABD'de bilinirliliğini artırmayı hedefleyen , karşılaşma için de dünyanın birçok noktasından kente izleyici taşıyacak. THY'nin, 100´den fazla ülkede de canlı yayınlanacak maçı, internet bağlantısı olan uçaklarının uzun uçuşlarında da yolcularına canlı olarak izleteceği öğrenildi.

THY'den ABD'de dev hamle!

´nın en önemli yolcu pazarları arasında ´ye yapılan uçuşlar ön sırada yer alıyor. ABD'de, , , Washington, Boston, Houston, Şikago, Miami, Atlanta ve olmak üzere 9 noktaya uçan , önemli transit yolcu potansiyeli olan Newark´a da yakında seferlere başlayacak.

THY'DEN DEV HAMLE
THY´nin, ´da iki nokta da dahil, geçen yıl uçuşlarında yolcu doluluk oranları 5.3 puan artışla yüzde 88.9´a çıktı. Yolcu sayısı ise 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 9.1 artarak 2 milyon 365 bin 334´e yükseldi.

ABD'DE BİLİNİRLİĞİNİ ARTTIRACAK
THY, ABD´de yolcu sayısını artırmak adına reklam, bilet, televizyon, yiyecek içecek, ürün satışları ile birlikte milyarca dolar iş hacmi olan final maçına () bir kez daha reklam verecek. THY´nin 30 saniyelik reklam filmi, Patriots ile Los Angeles Rams karşılaşmasını yayınlayacak televizyon kanalında yer alacak. THY, ABD´nin en çok izlediği ve dünya genelinde 750 milyon kişinin izlemesin beklendiği etkinlikte reklamı ile ülkede ve dünya genelinde büyük bir kitleye ismini bir kez daha ulaştıracak.

ATLANTA'YA İZLEYİCİ TAŞIYACAK
THY'nin, 100´den fazla ülkede de canlı yayınlanacak maçı, internet bağlantısı olan uçaklarının uzun uçuşlarında da yolcularına canlı olarak izleteceği öğrenildi. THY, Super Bowl'un reklam kuşağında daha önce de yer almıştı. Maçın yapılacağı Atlanta´ya THY´nin de Airbus 330 tipi uçaklarla uçuşları bulunuyor. Dünyanın birçok noktasından maçı izlemek için THY ile ´ndan Atlanta´ya gidişler olacak.

15 MİLYAR DOLARLIK HARCAMA YAPILDI
Super Bowl, her yıl ABD'de en çok izlenen televizyon programı olma özelliğini taşıyor. Super Bowl biletinin ortalama maliyeti 10 Ocak itibariyle yaklaşık 6 bin 800 dolar olurken maç günü yaklaştıkça bilet fiyatları daha da artacak.Maçın devre arasında Maroon 5, Travis Scott ve Big Boi sahne alacak. Super Bowl, ABD perakende sektörüne önemli katkı sağlıyor.Geçtiğimiz yıl ülkede kişi başı ortalama 81.17 dolarla toplamda 15.3 milyar dolarlık harcama yapıldı.Super Bowl izleyicilerinden yüzde 8'inin de yeni bir televizyon aldığı yapılan araştırmalar da belirlendi.

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