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  • 21.01.2019 13:18

'te düğün yolunda kahreden !

'te düğüne giderken karşı yönde gelen motosiklete çarpmamak için manevra yaprak, şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü öldü, eşi ile 3 çocuğu yaralandı.

Düğün yolunda kahreden kaza

, dün akşam Çatallı Mahallesinde meydana geldi. yönetimindeki 27 FN 171 plakalı otomobili ile akrabasının düğününe gitmek için eşi ve 3 çocuğuyla birlikte yola çıktı.

Ancak, mahalle çıkışında karşı yönden gelen motosiklete çarpmamak için manevra yapan Kayhanın otomobili kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Otomobilden çıkarılan yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere götürüldü. Acil serviste müdahale edilen yaralılardan Muhtar Kayhan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Eşi ve çocuklarının tedavisinin devam ettiği kazada can veren ve ölümüyle yakınlarını yasa boğan Kayhanın cesedi, otopsisi yapılmak üzere Kurumu morguna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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