Elektrikli araçlar için 4 milyon lira

2021 yılında yollarda olması beklenen yerli elektrikli otomobil öncesi elektrikli ve hibrit araçlarda kullanılacak güç yönetim sistemlerinin desteklenmesi kararlaştırıldı. TÜBİTAK elektrikli ve hibrit araçlardaki batarya ile elektrikli veya konvansiyonel motorlar arasındaki güç aktarımı için geliştirilecek olan projelere destek verecek. Geliştirilecek sistemin proje süresi 24 ay, desteklenecek projelerin bütçe üst sınırı 4 milyon lira, ortaklı projelerde ise 6 milyon lira olarak belirlendi.



Barış ŞİMŞEK