Altın fiyatları Fed'in bu yıl daha az faiz artırımı yapacağına ilişkin piyasa beklentileriyle yatay seyrederken, Çin hisselerindeki yükseliş riskli varlıklara yönelimi tetikledi. Spot altının ons fiyatı yüzde 0.1 düşüşle 1,290.80 dolara geriledi. Çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı ne kadar oldu? İşte 15 Ocak güncel altın fiyatlrı...

15 OCAK GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN FİYATI

228,08

228,28

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.290,38

1.290,57