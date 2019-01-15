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  • 15.01.2019 09:22
  • Son Güncelleme: 15.01.2019 09:38

düşecek mi? 15 Ocak , ne kadar oldu?

yatay seyrinde ilerliyor. Altın piyasasında, en düşük 229 bin 100 lira, en yüksek 229 bin 300 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,60 artışla 229 bin 100 liradan tamamladı. , ne kadar oldu? İşte 15 Ocak ...

Altın fiyatları Fed'in bu yıl daha az faiz artırımı yapacağına ilişkin piyasa beklentileriyle yatay seyrederken, Çin hisselerindeki yükseliş riskli varlıklara yönelimi tetikledi. Spot altının ons fiyatı yüzde 0.1 düşüşle 1,290.80 dolara geriledi. Çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı ne kadar oldu? İşte 15 Ocak güncel altın fiyatlrı...

15 OCAK GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN FİYATI
228,08
228,28

ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.290,38
1.290,57

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