Drone pilotu nasıl olunur? Drone pilotu olmak için nerede eğitim alınır? Aranan şartlar neler?

Drone yani insansız hava aracı artık 7'den 70'e herkesin tutkusu haline geldi. 2018 yılı rakamlarına göre, Türkiye'de kayıtlı 25 bin drone bulunuyor ve drone pazarı da özellikle yerli üretimin teşvik edilmesiyle birlikte toplamda 30 milyon dolara kadar ulaştı. Tabi gençler arasında en çok merak edilen soruların başında "Drone pilotu olmak için neler gerekiyor? Aranan şartlar neler?" geliyor. Türkiye Hava Sporları İHA Branş Başkanı Mehmet Öztekin, drone pilotluğuyla ilgili tüm detayları açıkladı...

DRONE PİLOTU ALMAK İÇİN NEREDE EĞİTİM ALINIR?

Mehmet Öztekin, "Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün belirlediği kurumlardan lisans alabilirler. Bu ticari drone pilotları için geçerli. Sportif olarak; spor kulüplerinden ve drone spor kulüplerinden lisans alarak sporcu olabilirler. Türkiye bu konuda teknolojiden hiç geri kalmadı. Çünkü dünyada son 10 senede gelişen bir teknoloji. Çeşitli firmalar AR-GE'lerini geliştirdi." dedi.

DRONE PİLOTLUĞU İÇİN ARANAN ŞARTLAR NELER?

Özketin, "İsteyen herkes drone pilotu olabilir. Erkek ya da kadın ayrımı yok. Bu meziyeti yapan herkes drone pilotu olabilir." diye konuştu.