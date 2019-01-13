Altın fiyatları bugün ne kadar? Altın piyasasında, en düşük 225 bin 300 lira, en yüksek 226 bin 250 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, Cuma gününü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,35 azalışla 225 bin 500 liradan tamamlamıştı. Yatırım araçlarından en çok tercih edilenler arasında olan gram altın ve çeyrek altın fiyatı ne kadar? İşte 13 Ocak güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR? (13 OCAK 2019)

GRAM ALTIN FİYATI

226,83

227,02

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.286,95

1.293,55