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  • 13.01.2019 09:20
  • Son Güncelleme: 13.01.2019 09:26

son dakika! 13 Ocak Pazar , ne kadar oldu?

dalgalı seyrini sürdürüyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, Cuma günü kapanışta çeyrek altın 372,00 lira, Cumhuriyet altını 1.522,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise bir önceki kapanışa göre yüzde 0,97 yükselişle 228,00 liradan işlem görmüştü. Bugün , ne kadar oldu? İşte 13 Ocak ...

Altın fiyatları bugün ne kadar? Altın piyasasında, en düşük 225 bin 300 lira, en yüksek 226 bin 250 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, Cuma gününü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,35 azalışla 225 bin 500 liradan tamamlamıştı. Yatırım araçlarından en çok tercih edilenler arasında olan gram altın ve çeyrek altın fiyatı ne kadar? İşte 13 Ocak güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR? (13 OCAK 2019)

GRAM ALTIN FİYATI
226,83
227,02

ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.286,95
1.293,55

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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