Staj yapan öğrencilere maaş ödemesi var. İşletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere verilecek ücretin alt sınırı bulunurken, ödemelere devlet desteği de sağlanıyor. Yasaya göre; staj yapan öğrencilere en az, asgari ücretin yüzde 30'u kadar maaş ödenmesi şart. Asgari ücretin artmasıyla, bu yıl stajyerlere ödenecek ücret yükseldi. Geçen yıl 435,27 lira olan en düşük ücret 548,70 liraya çıktı. Ücretlere devlet de katkı sağlıyor. Devlet katkısı tutarı; ödenebilecek en az ücretin; 20'den az personel çalıştıran işletmeler için 3'te 2'si, 20 ve üzerinde personel çalıştıran işletmeler için 3'te 1'i tutarında oluyor.
- Ekonomi
- 11.01.2019
- Gazete
Stajyere ayda 548 TL
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