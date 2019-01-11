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Savunmada dev işbirliği | ile arasında sözleşme imzalandı

Savunmada dev işbirliği
ASELSAN ile ROKETSAN arasında sözleşme imzalandı. 'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, ASELSAN ile arasında OMTAS füzesi kızılötesi arayıcı başlık seri üretimine ilişkin olarak bugün 63 milyon lira ve 31 milyon 500 bin euro tutarında bir sözleşme imzalandığı belirtildi. Açıklamada, söz konusu sözleşme kapsamında teslimatların 2019-2024 yılları arasında gerçekleştirileceği bildirildi.

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