Müjde torbası çıkıyor

Asgari ücret desteğinin 2019'da devam etmesi, evlerde üretilen ürünlerin vergiden istisna olması, 250 liraya kadar eksik ödemelerin vergi indirimine yönelik ihlal kapsamında değerlendirilmemesi gibi düzenlemeleri içeren Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin Meclis maratonu başladı. Teklif, dün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşüldü. Tasarıya göre, asgari ücret desteği bu yıl 12 ay olarak devam ettirilecek. 500'ün altı personel çalıştıran işletmeler için 150, 500'ün üstü personel çalıştıran işletmeler için 100 lira asgari ücret desteği verilecek.
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- 11.01.2019
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