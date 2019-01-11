Kamuya ait sosyal tesisleri kullanmak isteyenlerin bu yıl ödeyeceği asgari ücretler belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın tebliğine göre; asgari bedeller tesisin özelliklerine göre, yemek ücreti olarak kişi başına günlük 16,30- 24,40, konaklama bedeli 7-12,20 lira olacak. 1 Temmuz ile 15 Ağustos döneminde konaklama ücretleri konutun türüne göre 11,10-12,20 lira olarak uygulanacak.
- Ekonomi
- 11.01.2019
- Gazete
Kamu sosyal tesis ücretleri güncellendi
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