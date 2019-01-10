Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 10.01.2019 09:25
  • Son Güncelleme: 10.01.2019 09:29

ne kadar oldu? Dolar ve fiyatı kaç TL?

, Fed'in bu yıl para politikasını sıkılaştırma döngüsünü durduracağına dair artan beklentilerle ve yen gibi başlıca para birimleri karşısında değer kaybetti. Bugün dolar ve oldu? İşte 10 Ocak 2019 güncel dolar ve euro fiyatları...

Global piyasalarda dolar endeksi dün yüzde 0.7 geriledikten sonra bugün 95.17 ile yatay seyrediyor. Endeks, işlemcilerin ABD'de faiz oranlarının 2019'da yatay kalacağını öngörmeleriyle son beş günün dördünde geriledi. İşte 10 Ocak 2019 dolar ve euro fiyatları...

GÜNCEL DOLAR VE EURO FİYATLARI

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerEkonomi HaberleriDolar ne kadar oldu? Dolar ve Euro fiyatı kaç TL? 10 Ocak 2019 döviz kuru
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar