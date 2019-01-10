Global piyasalarda dolar endeksi dün yüzde 0.7 geriledikten sonra bugün 95.17 ile yatay seyrediyor. Endeks, işlemcilerin ABD'de faiz oranlarının 2019'da yatay kalacağını öngörmeleriyle son beş günün dördünde geriledi. İşte 10 Ocak 2019 dolar ve euro fiyatları...
GÜNCEL DOLAR VE EURO FİYATLARI
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