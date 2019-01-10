Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 10.01.2019 09:10
  • Son Güncelleme: 10.01.2019 09:29

yükselişte! 10 Ocak fiyatı, fiyatı ne kadar oldu?

yükseliş trendini sürdürüyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta 371,00 lira, Cumhuriyet altını 1.521,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise bir önceki kapanışa göre yüzde 0,89 yükselişle 227,80 liradan işlem gördü. Çeyrek altın fiyatı, fiyatı ne kadar oldu? İşte güncel 10 Ocak altın fiyatları...

Altın fiyatları, Fed'in bu yıl para politikasını sıkılaştırma döngüsünü durduracağına dair artan beklentiler ve ABD Başkanı Donald Trump ile Demokratlar arasında sınır duvarı finansmanına ilişkin çıkmazın dolar baskılamasıyla yükseldi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.2 artışla 1,295.85 dolara yükseldi. İşte güncel 10 Ocak çeyrek altın fiyatı ve gram altın fiyatı...

ALTIN FİYATLARI SON DURUM (10 OCAK)

GRAM ALTIN FİYATI
227,43
227,63

ÇEYREK ALTIN FİYATI
363,89
372,17

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerEkonomi HaberleriAltın fiyatları yükselişte! 10 Ocak gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu?
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar