Altın fiyatları, Fed'in bu yıl para politikasını sıkılaştırma döngüsünü durduracağına dair artan beklentiler ve ABD Başkanı Donald Trump ile Demokratlar arasında sınır duvarı finansmanına ilişkin çıkmazın dolar baskılamasıyla yükseldi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.2 artışla 1,295.85 dolara yükseldi. İşte güncel 10 Ocak çeyrek altın fiyatı ve gram altın fiyatı...

ALTIN FİYATLARI SON DURUM (10 OCAK)

GRAM ALTIN FİYATI

227,43

227,63

ÇEYREK ALTIN FİYATI

363,89

372,17