THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, yeni döneme ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Ekşi, "Eğlenceli bir yolculuk için siz istediniz biz yaptık. Bu logoyu gördüğünüz uçaklarımızda İÇ ve DIŞ hatlarda artık Kablosuz Eğlence Sistemi emrinize amade." ifadelerini kullandı.
- Ekonomi
- 09.01.2019
- Gazete
THY’den eğlence sistemi müjdesi
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