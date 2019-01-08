Son dakika! Bakan Albayrak: Bütçe disiplininden taviz vermeden hedeflere emin adımlarla ilerliyoruz

Bakan Albayrak sosyal medya hesabından, "Sayın Cumhurbaşkanımız 2019'u da müjdelerle başlattı. Ekonomide dengelenme döneminin sağladığı her pozitif gelişmeyi vatandaşlarımıza yansıtmaya devam ediyoruz. Bütçe disiplininden taviz vermeden, ortaya koyduğumuz hedeflere emin adımlarla ilerliyoruz." mesajını paylaştı.
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