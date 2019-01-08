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  • 08.01.2019 18:28
  • Son Güncelleme: 08.01.2019 18:31

Son dakika! Bakan Albayrak: Bütçe disiplininden taviz vermeden hedeflere emin adımlarla ilerliyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı , "Bütçe disiplininden taviz vermeden hedeflere emin adımlarla ilerliyoruz" dedi.

Bakan Albayrak: Emin adımlarla ilerliyoruz
Bakan Albayrak sosyal medya hesabından, "Sayın Cumhurbaşkanımız 2019'u da müjdelerle başlattı. Ekonomide dengelenme döneminin sağladığı her pozitif gelişmeyi vatandaşlarımıza yansıtmaya devam ediyoruz. Bütçe disiplininden taviz vermeden, ortaya koyduğumuz hedeflere emin adımlarla ilerliyoruz." mesajını paylaştı.

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