Memur davalarına 12 ay kriteri

Hükümet, vatandaşla devleti karşı karşıyı getiren davaların kısa zamanda sonuçlandırılması için harekete geçti. Adalet Bakanlığı, yargı reformu kapsamında idari yargıda da davalarla ilgili hedef süreleri belirledi. Vatandaşların sıkıntı çektiği konuların başında yer alan ve 600 günden uzun süren imarla ilgili konular, gecekondu ve imar affı ile ilgili meselelere ilişkin davalar açıldıktan sonra 420 gün içinde sonuçlandırılacak. Memuriyetten çıkarılma, atama, göreve geri dönme veya disiplin suçu gibi konulardaki davalar da 10 ila 12 ay içinde karara bağlanacak. Vatandaşların açtığı vergi ve vergi cezalarına ilişkin davalarda süre 5 ay olacak.
VATANDAŞA KOLAYLIK
Belediye İşleri / Hizmet Ücretleri: 240 gün
İmar / Gecekondu - İmar Affı: 420 güne kadar
Memur / Disiplin / Meslekten Çıkarma Cezası: 300 güne kadar
Sınav / MEB ya da ÖSYM'nin Ortak ve Merkezi Sınavları Dışında Kalan Sınavlar: 240 güne kadar
Tam Yargı Davası: 360 gün
Ecri Misil ve Tahliye İşleri: 330 gün
Emekli - İkramiye İşleri: 240 gün
İmar / Mühürleme - Durdurma - Yıkım - Para Cezası: 300 gün
Memur / Atama / Göreve Dönme: 300 gün
Amme Alacaklarının Tahsili / Haciz: 180 gün
Motorlu Taşıtlar Vergisi: 150 gün
Vergi Cezası / Vergi Ziayi: 210 gün
Vergi Cezası / Özel Usulsüzlük: 210 gün
VATANDAŞA KOLAYLIK
Belediye İşleri / Hizmet Ücretleri: 240 gün
İmar / Gecekondu - İmar Affı: 420 güne kadar
Memur / Disiplin / Meslekten Çıkarma Cezası: 300 güne kadar
Sınav / MEB ya da ÖSYM'nin Ortak ve Merkezi Sınavları Dışında Kalan Sınavlar: 240 güne kadar
Tam Yargı Davası: 360 gün
Ecri Misil ve Tahliye İşleri: 330 gün
Emekli - İkramiye İşleri: 240 gün
İmar / Mühürleme - Durdurma - Yıkım - Para Cezası: 300 gün
Memur / Atama / Göreve Dönme: 300 gün
Amme Alacaklarının Tahsili / Haciz: 180 gün
Motorlu Taşıtlar Vergisi: 150 gün
Vergi Cezası / Vergi Ziayi: 210 gün
Vergi Cezası / Özel Usulsüzlük: 210 gün
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