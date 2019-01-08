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Girişimciye tam destek

Girişimciye tam destek
Geçtiğimiz yıl yaşanan kur saldırısını püskürtüp ekonomik dengesini koruyan , rekoru kırdı. 2019'un ilk çeyreğinde İhracat Beklenti Endeksi 5.4 puan artarak 117 puana yükselirken, İthalat Beklenti Endeksi, 94.7 puana geriledi. Hükümet, bu yıl ticarette dijitalleşme, yeni üretim teknolojileri, markalaşma ve tasarım konularını ön plana alacak. İhracat tabana yayılacak. 'ler, esnaf ve sanatkarlar, genç ve kadın girişimciler desteklenecek. Türk girişimci global pazarda üst sıralara yerleşecek.


BETÜL USTA

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