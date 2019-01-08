Geçen yıl yüzde 52 ile BIST-100 Endeksi'nin 2 katı düşerek en fazla değer kaybedeni olan spor endeksi, kulüplerin borçlarının yapılandırılacağına ilişkin haberlerle dün özellikle ilk seansta uçtu. Spor endeksi açılışta yüzde 8.3 yükseldi. 4 kulübün piyasa değeri toplamı 200 milyon lira artarak 2 milyar 56 milyon liraya kadar çıktı. Galatasaray'ın hisseleri ilk 10 dakikada yüzde 10.7 yükselerek 1.34 lirayı gördü, sonra 1.30 lira civarında dengelendi. Beşiktaş'ın hisseleri de yüzde 11.3'lük artışla 1.76 liraya kadar yükseldi, daha sonra 1.7 liranın altına indi. Fenerbahçe'nin hisseleri yüzde 8'lik artıp, sonra 7.30 liranın altına gerilerken; Trabzonspor'un da hisseleri yüzde 6 yükselip 1.58 liraya çıktıktan sonra 1.55 liranın altına kadar düştü.
TBB: BORCUN BİR BANKAYA DEVRİ SÖZ KONUSU DEĞİL
Türkiye Bankalar Birliği, "Futbol kulüplerimizin borçlarının bir bankaya devredilmesi söz konusu olmayıp her banka kendi kredi riskini yönetecek. Borçların silinmesi söz konusu olmayacak" açıklaması yaptı.
TBB: BORCUN BİR BANKAYA DEVRİ SÖZ KONUSU DEĞİL
Türkiye Bankalar Birliği, "Futbol kulüplerimizin borçlarının bir bankaya devredilmesi söz konusu olmayıp her banka kendi kredi riskini yönetecek. Borçların silinmesi söz konusu olmayacak" açıklaması yaptı.
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