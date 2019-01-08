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Deniz ine tanıtım atağı

Deniz turizmine tanıtım atağı
'nin deniz inde sunduğu fırsatlar ve güzellikler 'da tanıtılacak. İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi'nden yapılan açıklamada, 19-27 Ocak'ta 90 ülkeden 2 bin civarında katılımcı ve 250 bin ziyaretçiyi ağırlayacak Avrupa'nın en büyük denizcilik fuarına Turizm Bakanlığı organizasyonunda milli katılım gerçekleştirileceği belirtildi.

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