Maaşın yarısı devletten

Hükümetin istihdam teşvikleri hem iş arayanların hem de işverenin yüzünü güldürürken; bu yıl ilave olarak yaklaşık 440 bin kişiye iş kapısı açılacak. İşbaşı eğitim programının zorunlu istihdam sürecinde her bir genç için sağlanacak destek 18 bin 180 lirayı bulacak. İlave istihdam kapsamında 18-29 yaş aralığındaki gençlere iki yıl iş garantisi verilmesi durumunda devlet işverene yaklaşık 8 milyar liralık destek sağlayacak. Türkiye, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ifadesiyle yeni bir istihdam hamlesiyle 2019'a güçlü bir giriş yaptı. İlave istihdama teşvikler sürdürülecek, işverenin maliyeti aşağı çekilecek. Girişimci gençlerin Bağ-Kur primlerini devlet ödeyecek. Hükümet, gençlerin istihdamını işe ilk adım projesi ile desteklemeyi sürdürecek. Projeyle üniversiteden mezun olan 18-29 yaş aralığındaki gençlerin mesleki deneyim ve tecrübe kazanmaları sağlanıyor. Her bir genç için bir yıl boyunca asgari ücretin yüzde 50'sine karşılık gelen tutarı (1 yıl boyunca 12 bin 120 lira), ikinci yıl da yüzde 25'i kadarı (6 bin 60 lira) devlet tarafından karşılanacak. Böylece gençlerin en az 2 yıl istihdamda kalmaları sağlanacak.
HAZAL ATEŞ
HAZAL ATEŞ
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