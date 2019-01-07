Altın fiyatları doların değer kaybetmesine paralel olarak yükselse de güçlenen risk iştahı güvenli liman olarak görülen altının kazanımlarını sınırladı. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.3 yükselişle 1,288.6 dolara kadar çıktı. Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yatırım araçlarından en çok tercih edilen çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı ne kadar? İşte 7 Ocak güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI GÜNCEL RAKAMLAR (7 OCAK 2019)

GRAM ALTIN FİYATI

220,86

221,05

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.282,49

1.289,61