Kayak merkezlerindeki rezervasyonlar yüzde 85'e ulaştı

Sömestir tatilinin başlamasına sayılı gün kaldı. Kayak merkezlerine haftalar öncesinden başlayan rezervasyonlar ile oteller şimdiden yüzde 85 doluluğa ulaştı. Yoğun talep karşısında turizmciler de zam düğmesine bastı. Uludağ, Palandöken, Kartalkaya'da yarıyılda 5 gün tatil, diğer zamanlara göre yüzde 100'a varan oranda daha pahalı geldi. Ortalama fiyat artışı ise yüzde 50 oldu. Turizmci sömestiri kâr tatiline döndürdü. Uludağ otelleri fiyatta zirve yaparken, zam oranında ipi Kartalkaya otelleri göğüsledi. Kartalkaya'da 14-19 Ocak'ta 5 gün için bin 194 lira olan otelin konaklama ücreti, sömestirde ise 2 bin 483 liraya yükseltildi. Uludağ'da sömestirde 2 yetişkin ve 1 çocuğun 5 günlük tatili 13 bin 775 liraya kadar çıktı. 18 Ocak'ta karnelerin alınması ile başlayıp 2 hafta sürecek yarıyıl tatili boyunca, kayak merkezlerinin yüzde 100 doluluğa ulaşması bekleniyor. Fiyatların sömestir yaklaştıkça daha da artacağı düşünülüyor.
ÖZLEM KAMER TERCANLI
ÖZLEM KAMER TERCANLI
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