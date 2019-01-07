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60 yıl sonra ilk

60 yıl sonra ilk
Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, "Başkent , Ocak'ta 3 dünya başkentine direkt uçuşla bağlanacak" dedi. Türk Hava Yolları'nın () bugün 60 yıl aradan sonra ilk kez Ankara'dan Roma'ya direkt uçuş gerçekleştireceğini belirten Baran, Roma'nın ardından 9 Ocak'ta 'nin başkenti Londra'ya ve 18 Ocak'ta 'ın başkenti Tiflis'e Ankara'dan direkt uçuş gerçekleştirileceğine dikkati çekti.

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