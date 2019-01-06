Vatandaşa, 31 Mart 2018'den öncesine ait vergi, prim, trafik cezası gibi borçlar için yapılandırma hakkı tanıyan af yasası, mayısta yürürlüğe girmişti. 18 Mayıs'ta başlayan başvuru süresi 27 Ağustos'ta, ilk taksit ödeme süresi 1 Ekim'de ve ikinci taksit ödeme süresi de 30 Kasım'da dolmuştu. Yapılandırma hakkının bozulmaması için ilk iki taksitin mutlaka ödenmesi gerekiyordu.