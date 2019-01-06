Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 06.01.2019 10:27
  • Son Güncelleme: 06.01.2019 10:32

Bu fırsat kaçmaz

Vergi ve trafik cezası borcunu, ‘af’ kapsamında yapılandırarak çok büyük avantaj sağladığı halde taksitleri zamanında ödemediği için hakkını kaybeden 2.5 milyon kişiye ikinci bir şans tanındı...

Vatandaşa, 31 Mart 2018'den öncesine ait vergi, prim, trafik cezası gibi borçlar için yapılandırma hakkı tanıyan af yasası, mayısta yürürlüğe girmişti. 18 Mayıs'ta başlayan başvuru süresi 27 Ağustos'ta, ilk taksit ödeme süresi 1 Ekim'de ve ikinci taksit ödeme süresi de 30 Kasım'da dolmuştu. Yapılandırma hakkının bozulmaması için ilk iki taksitin mutlaka ödenmesi gerekiyordu.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerEkonomi HaberleriVergi ve trafik borcu olanlar dikkat! Bu fırsat kaçmaz
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar