İnşaat bitirme süresi 48 aya çıkarıldı

İnşaat sektöründe yaşanacak olası daralmadan tüketiciyi korumak için harekete geçen hükümet, belirli kriterler çerçevesinde inşaat bitirme süresini 48 aya uzatmak için çalışma başlattı. Hem inşaatçıyı rahatlatmayı hem de tüketiciyi korumayı amaçlayan çalışmanın ilk adımını Çevre ve Şehircilik Bakanlığı attı. Geçen yıl ağustos ayında inşaat sektörü temsilcilerinin bu yönde taleplerini alan bakanlık, gerekli düzenlemeleri yaparak konuyu asıl muhatabı olan Ticaret Bakanlığı'na sevk etti.

YÖNETMELİK MECLİS'TE

Sabah'ın haberine göre Ticaret Bakanlığı da talepleri ve piyasa koşullarını dikkate alarak hazırladığı kanun tasarısını Meclis'e sundu.

Buna göre, inşaat alanı 10 bin metrekarenin altında olan inşaatlar için bitirme süresi 30, 10 ila 15 bin metrekare arasındakiler için 36, 15 ila 20 bin arası için 42, 20 bin metrekarenin üzerindekilerde yapı ruhsatının alınmasından itibaren 48 ay olarak belirlendi. İnşaat bitirme sürelerinde gecikmeler yaşanabileceğini vurgulayan İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Nazmi Durbakayım, bu gecikmenin de sektöre telafisi imkânsız zararlar verebileceğinin altını çizdi. Durbakayım, bu yönde alınacak bir kararın sektörde rahatlama yaratağını söyledi.