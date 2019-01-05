Geçtiğimiz yılın ihracat rakamları dün açıklandı. Buna göre Türkiye 168.1 milyar dolarlık ihracatla Cumhuriyet tarihinin ihracat rekorunu kırdı.
2004'TEN BU YANA 104 MİLYAR DOLARLIK ARTIŞ
Ülkemiz 64 milyar dolar ihracatın gerçekleştiği 2004 yılından bu yana kadar, 104 milyar dolarlık artışla 168 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirerek bu alanda kendi rekorunu kırdı.
Son 14 yılda Türkiye'nin ihracat rakamlarının değişimi:
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