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  • 05.01.2019 11:03
  • Son Güncelleme: 05.01.2019 11:13

İşte cumhuriyet tarihinin rekoru böyle geldi

2004 yılında 64 milyar dolar rakamına ulaşan Türkiye, 2018 yılında 168,1 milyar dolarla Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı.

2004'ten 2018'e ihracat rakamları

Geçtiğimiz yılın rakamları dün açıklandı. Buna göre Türkiye 168.1 milyar dolarlık ihracatla Cumhuriyet tarihinin ihracat rekorunu kırdı.

2004'TEN BU YANA 104 MİLYAR DOLARLIK ARTIŞ
Ülkemiz 64 milyar dolar ihracatın gerçekleştiği 2004 yılından bu yana kadar, 104 milyar dolarlık artışla 168 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirerek bu alanda kendi rekorunu kırdı.

Son 14 yılda Türkiye'nin ihracat rakamlarının değişimi:

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